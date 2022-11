Niezwykła atrakcja w polskich górach. "Ludzie o niej nie wiedzą"

Wyjątkowa atrakcja w Niedzicy

- Mam wrażenie, że ludzie nie wiedzą, że tam jest taki malunek na moście - mówi w rozmowie z WP Natalia, która odwiedziła Niedzicę kilka tygodni temu. - Jeśli już są w pobliżu, to idą szybciej zwiedzić zamek. Nam taksówkarz powiedział, że warto pójść na ten most, tak to też byśmy nie wiedzieli - przyznaje.