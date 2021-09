Urlop po sezonie. Zaskakujący kierunek na topie

- W katalogach biur podróży Hiszpania zawsze była ważnym kierunkiem, a obecnie zmiany w świecie lotniczym, koncentracja przewoźników na ruchu turystycznym i relatywnie udany sezon letni w Hiszpanii zachęcają linie do uruchomienia dodatkowych połączeń – komentuje Anna Podpora, kierownik produktu w Wakacje.pl. - Od kilku lat dzięki połączeniom tanich linii nie tylko na Wyspy Kanaryjskie, ale także do kurortów w części kontynentalnej możliwości wypoczynku w tym kraju jest coraz więcej. Wypad na kilka dni na Costa Brava, czy na południe z któregoś z lotnisk lokalnych np. Wrocławia, nie stanowi żadnego problemu. To, co kiedyś dla turystów z Niemiec czy z Wielkiej Brytanii było oczywiste, stało się dostępne także dla Polaków i to cieszy – dodaje.