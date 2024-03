Jedno z najbardziej przerażających miejsc w Polsce. Nie każdy odważy się wejść

Punkt obowiązkowy to także Ruchoma Szopka, będąca świetnym przykładem pełnego kunsztu dzieła kultury ludowej. Ekspozycja wykonana przez Frantiska Stepanka zawiera ponad 200 figurek, które przedstawiają m.in. chłopów, mnichów, gospodynie czy zwierzęta. Nie zabrakło też dzwoniących dzwonów oraz gęsi pływających w symbolicznym stawie. Ruchome elementy robią duże wrażenie na turystach w każdym wieku. Gwarne "miasteczko" powstawało przez blisko 20 lat. Co ważne, nie obowiązują do niego bilety wstępu, ale dobrowolne datki są mile widziane.