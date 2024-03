Kraina, która rozbudza wyobraźnię. Przed nią wielka szansa

Jak czytamy na stronie internetowej geoparku, pozostałości aktywności wulkanicznej pochodzą aż z trzech różnych wycinków historii naszej planety: wulkanizmu wczesnopaleozoicznego - ok. 500 mln lat temu; późnopaleozoicznego (permskiego) - ok. 270 mln lat temu oraz kenozoicznego - ok. 20 mln lat temu. Każdy z tych epizodów jest reprezentowany przez liczne formy skalne pochodzenia wulkanicznego, co wyróżnia region na mapie nie tylko Polski, ale i Europy.