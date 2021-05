Katakumby nie tylko w Rzymie. Fascynujące polskie podziemia

Paryż to miasto zakochanych? Nie tylko. Wielu turystów, którzy skupiają się na tym, by zobaczyć wieżę Eiffla, nie wie, że pod tętniącymi życiem ulicami kryje się "imperium śmierci". W paryskich katakumbach zgromadzono szczątki około 6 milionów ludzi! Był to efekt przepełnienia paryskich cmentarzy i decyzji władz miasta, które pod koniec XVIII wieku zarządziły przeniesie szczątków do dawnego kamieniołomu.