Jedno z najbardziej rajskich miejsc w Europie. Bliżej niż do Chorwacji

Do największych pereł Bawarii należy Koenigssee, którego większość znajduje się na terenie Parku Narodowego Berchtesgaden. Wokół zbiornika wytyczono wiele pieszych szlaków, które umożliwiają podziwianie go z lotu ptaka. Po jeziorze kursują łódki, które dowożą turystów m.in. do charakterystycznego kościółka St. Bartholomeo.