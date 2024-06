Jedno z najbardziej zaskakujących miast w Europie. "Ma niesamowitą energię"

Rozrywka ma różne oblicza, czyli wieczór po tyrolsku

Podglądając jak tętni życie miasta wybierałyśmy się w dziewczynami w najróżniejsze miejsca. Dosiadałyśmy się do ludzi na placach, zaglądałyśmy do mrocznych lokali ukrytych w wąskich uliczkach miasta i dałyśmy się zaprosić na Wieczór Tyrolski z rodziną Gundolf, który okazał się jednym z bardziej zadziwiających wydarzeń, w jakich ostatnio uczestniczyłam i bez względu na to, czy lubimy takie imprezy czy nie, polecam przynajmniej raz wziąć w niej udział. Jeśli nawet nie dla widoku jodłujących panów, w krótkich spodenkach na szelkach, to dla fantastycznie śpiewającej i tańczącej starszej pani, która po prostu kradnie całe show.