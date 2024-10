Jedno z najniebezpieczniejszych miast w Europie. W ten sposób chcą zapobiegać przestępczości

Obecnie w stolicy Katalonii działa zaledwie 160 kamer monitoringu, co w porównaniu z innymi europejskimi miastami podobnej wielkości stanowi niewielką liczbę. Dla porównania - francuska Nicea posiada ok. trzy tys. kamer rozmieszczonych na swoich ulicach.

Nowe urządzenia mają trafić przede wszystkim do ciemnych, wąskich uliczek, gdzie regularnie dochodzi do przestępstw. Planowane jest również zwiększenie liczby kamer w centrum miasta, gdzie o każdej porze roku, nie tylko w sezonie wakacyjnym, gromadzą się duże skupiska ludzi. Są to w głównej mierze turyści.