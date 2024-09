Jedyny taki las w Europie. "Ludzie nie zdają sobie sprawy, jaki skarb mamy w Polsce."

Niestety sam projekt spotkał się ze znacznym sprzeciwem społecznym. Jest to zrozumiałe, bo istnieją różne punkty widzenia. Czasami jednak ludzie mówią nie, bo nie. Gdy pada hasło, że cała puszcza zostanie objęta ochroną, natychmiast podnosi się lament, że nie będzie można wejść do lasu ani zbierać grzybów. Jest niechęć do wszystkiego, co nowe. Najważniejszą rzeczą jest więc dialog i przybliżanie ludziom z okolic, czym jest puszcza. Obecnie projekt znajduje się w zawieszeniu, jednak nie zaprzestano działań.