Jelenie z miasta Nara z plastikiem w żołądkach. Umierają przez turystów

Słynne jelenie w japońskim mieście Nara stały się ofiarami własnej popularności. Od marca zmarło ich aż 14 – dziewięć z nich miało duże ilości plastiku w żołądku. To wina turystów.

Jelenie z Nary i turyści

Jelenie ze słynnego parku Nara umierają. Fundacja, która się nimi zajmuje, apeluje do turystów, by uważali, co ze sobą przynoszą. Na terenie parku porozrzucane są plastikowe torby z resztkami jedzenia. Odwiedzający nie dbają o to i w rezultacie narażają zwierzęta na śmierć.