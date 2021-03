Wielkanoc 2021. Turyści szukają noclegów w Polsce. "Mam już dosyć siedzenia w domu"

Na to, że nadchodzącą Wielkanoc Polacy będą chcieli spędzić poza swoim miejscem zamieszkania, może złożyć się wiele czynników. Ubiegłoroczne święta zostały "odwołane" - ludzie nie mieli wyboru, musieli zostać w domu. W tej chwili decyzja o tym, co robić, zależy tylko od nas. Jeśli chcemy spędzić je w hotelu, mamy taką możliwość.

- Szczerze, to mam już dosyć siedzenia w domu. Zwykle wyjeżdżałam na sylwestra, a później w ferie, ale w tym roku przecież był lockdown i całą rodziną siedzieliśmy sobie na głowie. Dlatego teraz korzystam, że hotele są otwarte i można chociaż na kilka dni zmienić otoczenie. Wszystkim nam to dobrze zrobi – podsumowuje Magdalena z Warszawy.

Spore zainteresowanie wielkanocnymi wyjazdami

Takich osób jest więcej, co potwierdza Nocowanie.pl. Według informacji podawanych przez portal, święta należały do czterech najpopularniejszych terminów, o jakie w lutym pytali turyści. W tej chwili wielkanocne wyjazdy cieszą się nawet większym zainteresowaniem niż długi weekend w czerwcu. Wynika to między innymi z tego, iż Wielkanoc zbliża się wielkimi krokami, a Polacy mają tendencję to rezerwowania noclegów w ostatniej chwili. Czasami decyzje o spędzeniu świąt poza domem zapadają z dnia na dzień.