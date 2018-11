Jeśli pociąg się spóźni, zwrócą ci część pieniędzy za bilet. Rewolucja na kolei

Poprawa jakości usług powinna cieszyć. Zwłaszcza, że problem spóźnień na polskiej kolei jest nagminny. Zwrot środków za bilet w przypadku opóźnienia pociągu ma szansę coś zmienić.

Najprawdopodobniej już niedługo za spóźnienia od 1 h do 1,5 h przewoźnik zwróci 50 proc. ceny biletu, do 2 h – 75 proc., a powyżej – całkowitą sumę. Szacuje się, że owe przepisy wejdą w życie już w 2021 roku. Pasażerowie mogą też spodziewać się tzw. biletu łączonego na przejazdy co najmniej dwóch przewoźników. Przewoźników ze zwrotów zwolni jedynie tzw. siła wyższa.