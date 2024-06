Jest jak w piecu. Tak gorąco w Egipcie nie było od 63 lat

Prognozy na najbliższe dni są przerażające. W czwartek w Luksorze mają być 44 st. C. W piątek 46 st. C. Identycznie ma być także w Kairze. W piątek w stolicy Egiptu przewidywanych jest 46 st. C. W sobotę w Asuanie termometry mają wskazać aż 48 st. C. Oczywiście w cieniu. W słońcu temperatura będzie wyższa o 5-6 stopni.