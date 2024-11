Jeszcze więcej lotów z Polski. "Wyspa chwali się ponad 360 dniami słonecznymi w roku"

We wtorki i soboty samoloty realizujące rejs o numerze LO673 będą startowały z Warszawy o godz. 14:05, aby po trzygodzinnej trasie wylądować na Malcie. W rejs powrotny samoloty będą wyruszały o 16:55. Z kolei w środy i niedziele samoloty typu Boeing 737 kursować będą o 8:20, zaś wracać do Polski o 11:10.

- Malta zyskuje na zainteresowaniu Polaków. Działania promocyjne, ale też zwiększanie podaży to powody, dla których tak wielu Polaków wybiera się tam każdego roku. Nie bez znaczenia jest także fakt, że Malta to kierunek całoroczny, który chwali się ponad 360 dniami słonecznymi w ciągu roku - przyznała w rozmowie z WP Marzena German, ekspertka rynku turystycznego z Wakacje.pl.

W sezonie jesienno-zimowym temperatury raczej sprzyjają odkrywaniu bogatej kultury i przeszłości kraju. W listopadzie termometry pokazują od 20 do nawet 25 st. C, zaś w grudniu zazwyczaj oscylują ok. 18-20 kreski powyżej zera. Są to więc temperatury idealne na zwiedzanie, choć naładowanie baterii słonecznych także jest możliwe.