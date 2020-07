Jordania – pustynia na wyciągnięcie ręki. Co warto wiedzieć o Jordanii? Najważniejsze atrakcje, loty, wiza

Jordania, a tak właściwie Jordańskie Królestwo Haszymidzkie, to azjatycki kraj, który jest coraz chętniej odwiedzany przez europejskich turystów. Przyciąga różnorodnością, pięknymi zabytkami, dziką naturą oraz egzotyczną kulturą. W jakie miejsca trzeba zajrzeć, będąc w Jordanii? Skąd latają samoloty do Jordanii i czy planując wakacje w tym kraju Bliskiego Wschodu, trzeba mieć wizę?

Jordania – co warto wiedzieć?

Jordania to piękny kraj, coraz częściej odwiedzany przez turystów i pielgrzymów z Polski. Jest uważana za jeden z bardziej kosmopolitycznych arabskich krajów, w których tradycja i religia spotykają się z coraz większym wpływem globalizacji. Jakie są podstawowe fakty na temat Jordanii, które warto znać?

· Stolicą Jordanii jest Amman,

· Urzędowym językiem jest arabski,

· Walutą jest dinar jordański (JOD),

· Dominującą religią jest islam,

· Powierzchnia Jordanii wynosi około 88 800 km kwadratowych,

· Liczba mieszkańców Jordanii wynosi ponad 7 milionów osób,

· Ustrój panujący w kraju to monarchia konstytucyjna,

· Prawie połowa mieszkańców Jordanii mieszka w stolicy państwa,

· Jordania ma dostęp do Morza Czerwonego, ale długość wybrzeża to zaledwie 26 km.

Jordania – czy potrzebna jest wiza?

Szykując się na podróż do Jordanii warto pamiętać o tym, że aby móc polecieć do tego kraju, należy mieć wizę. Dokument upoważniający do jednorazowego przekroczenia granicy, ważny przez 30 dni, kosztuje 40 dinarów jordańskich, czyli około 240 złotych.

Alternatywą do wykupienia wizy jest zakup tak zwanego Jordan Pass, czyli pakietu, który zawiera wizę i upoważnia do wstępu do największych jordańskich atrakcji. Koszt takiego pakietu to około 70 – 80 JOD. Jordan Pass jest ważny przez 12 miesięcy, upoważnia do jednokrotnego wjazdu na teren kraju, miesięcznego pobytu i wstępu do około 40 atrakcji na terenie całego kraju. Oprócz wizy, wjeżdżając na terytorium Jordanii należy mieć paszport ważny co najmniej 6 miesięcy.

Warto wiedzieć, że w Jordanii przestrzegany jest obowiązek meldunkowy. Jadąc do tego kraju i nie planując noclegu w hotelu, w ciągu dwóch tygodni od dnia wjazdu należy udać się na policję i zgłosić swój pobyt.

Jordania – co warto zobaczyć?

1. Amman:stolica Jordanii to niezwykłe miasto położone pomiędzy Doliną Jordanu a pustynią. Jest pełne kontrastów - można w nim zobaczyć nowoczesne wieżowce, a także historyczne budynki pamiętające dawne lata. Obowiązkowe punkty, które trzeba odwiedzić, będąc w Ammanie to między innymi:

o Cytadela na Dżabal al-Kalat i Narodowe Muzeum Archeologiczne,

o Meczet króla Abdullaha,

o Teatr rzymski,

o Ruiny pałacu Umajjadów.

Dodatkowo, dzięki swojemu położeniu, Amman jest dobrą bazą wypadową do zwiedzania różnych obszarów kraju.

2. Morze Martwe: oprócz dostępu do Morza Czerwonego, Jordania ma dostęp do Morza Martwego, czyli najbardziej zasolonego zbiornika wodnego na świecie. W pobliżu Morza Martwego panuje wyjątkowy mikroklimat, a powietrze jest bogate w cenne mikroelementy. Dodatkowo, dzięki specyficznemu położeniu morza, powietrze zawiera więcej tlenu, co ma pozytywny wpływ na nasze zdrowie. Pobyt nad Morzem Martwym poleca się między innymi osobom cierpiącym na astmę oraz różne alergie.

3. Petra: jest kompleksem starożytnych budowli i jednym z najbardziej znanych na świecie stanowisk archeologicznych. W mieście można zobaczyć między innymi wąwóz As-Sik oraz budowle wykute ze skał o niezwykłej barwie, które w promieniach słońca mienią się różnymi odcieniami czerwieni, różu i złota.

4. Dżarasz: miasto nazywane również Geraza to miejsce o bogatej i burzliwej historii. Zostało założone prawdopodobnie już w IV wieku p. n. e. przez Perdikkasa albo Aleksandra Wielkiego i jest jedną z najlepiej utrzymanych rzymskich prowincji.

Getty Images

Jordania – co oferuje lokalna kuchnia?

Jordania jest krajem, w którym niewiele ponad 4% ziemi jest odpowiednie do uprawy roślin. Główne uprawiane rośliny to pszenica, jęczmień, winorośl, oliwki, figi, ogórki i pomidory, w związku z czym jordańska kuchnia bogata jest w dania na bazie tych składników. Kuchnia jordańska jest bardzo podobna do kuchni innych krajów Bliskiego Wschodu. Można w niej znaleźć pieczywo khubz, które podobne jest do znanej w Polsce pity, hummus, czyli pastę z ciecierzycy oraz bakłażana w różnych postaciach. Chętnie jadane są świeże sałatki, do których dodaje się kaszę lub grzanki. Popularne są również posiłki, które składają się z różnych rodzajów przekąsek, czyli tak zwane mezze.

Jordania - skąd loty?

Tanie loty do Jordanii to jeden z głównych powodów, dla których ten kraj Bliskiego Wschodu stał się tak popularny wśród polskich turystów. Pierwsze loty taniego przewoźnika z Polski do Ammanu pojawiły się w 2018 roku i to właśnie wtedy Polacy zaczęli interesować się tym kierunkiem podróży. Jeśli ktoś nie ma sztywno ustalonego terminu lotów i jest gotowy na małą elastyczność w planowaniu wakacji, loty w obydwie strony można wykupić już na niecałe 200 zł. Do Ammanu można dolecieć bezpośrednio z Krakowa oraz z podwarszawskiego Modlina. Istnieje również możliwość przesiadki w jednym z europejskich miast, na przykład w Budapeszcie, Pradze, Rzymie, Atenach czy Wiedniu.

W jaskiniach w Petrze znów mieszkają ludzie