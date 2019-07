Hipnotyzująca Jordania. Jest tam wszystko, czego potrzebujesz

“Welcome to Jordan!”- to radosne powitanie spotka nas na każdym kroku, w trakcie podróży po tym niezwykłym i gościnnym kraju. Tylko tu policjanci zatrzymując nas do rutynowej kontroli, bardziej niż stanem technicznym pojazdu, będą zainteresowani tym, czy spróbowaliśmy już wszystkich lokalnych specjałów.

Jordańska kuchnia zaspokoi zarówno mięsożerców, jak i wegan i wegetarian (Shutterstock.com)

A jest w czym wybierać i można śmiało rzec, że Jordania jest jednym z nielicznych państw, które może kulinarnie zaspokoić zarówno wegan, wegetarian, jak i mięsożerców! Aromatyczna baranina, kremowy hummus serwowany z wybornym chlebkiem pita, falafele z idealnie komponującymi się sosami, niespotykane w innych rejonach kiszonki… a to tylko tzw. mezze, czyli przekąski przed daniem głównym. Szybko nauczymy się, że jedynym problemem, który możemy tu napotkać, to umiar w jedzeniu tych pyszności!

Pomimo niewielkich rozmiarów Jordania ma do zaoferowania swoim gościom niezwykle różnorodne i malownicze krajobrazy, wspaniałą historię, miejsca będące artefaktami religii chrześcijańskiej, muzułmańskiej oraz judaistycznej, a także architektoniczne “perełki”, które znalazły się nie tylko na liście UNESCO, ale również zostały wpisane w poczet siedmiu nowożytnych cudów świata. Ale po kolei..

Amatorów błogiego relaksu z pewnością uraczy Aqaba. Prócz upajania się widokiem przejrzystej wody Morza Czerwonego, możemy wypatrując brzegów Izraela i Egiptu, wyobrażać sobie moment jego rozstąpienia podczas biblijnej ucieczki Izraelitów.

Gdyby jednak nasza wyobraźnia szwankowała, możemy wypłynąć w rejs glass boat, która poprzez szklane dno ukaże nam przepiękne rafy koralowe, wielobarwne ryby czy porośnięte wraki statków. Jeśli i to okazałoby się niewystarczające, można skorzystać z oferty nurkowania. Ceny tygodniowego pobytu w tym kurorcie zaczynają się od 1199 zł, co może stanowić swoistą zachętę dla niezdecydowanych!

W niedalekiej okolicy Aqaby znajdują się dwa niesamowicie hipnotyzujące i fascynujące miejsca - jedno jest dziełem ludzkich rąk, któremu okoliczności przyrody zdecydowanie dodają uroku, drugie było działaniem samej natury.

Odwiedzając Petrę z pewnością nie będziemy kwestionować jej pozycji na liście siedmiu cudów świata i pozostaniemy zachwyceni. To położone w skalnej dolinie i powstałe w czasach antycznych miasto słynie z licznych budowli wykutych w skale. Przechadzając się wąskim korytarzem wąwozu, poczujemy nie lada dylemat - przyspieszyć kroku, by zobaczyć architektoniczne bogactwo, czy zwolnić, by delektować się tym, co widzimy przed sobą.

Ten sam dylemat będzie nam też towarzyszyć na pustyni Wadi Rum, choć tutaj odległości, zamiast naszych nóg bądź kopyt osiołka, pokonywane będą terenowym autem. Czerwony piasek, niesamowite formacje skalne, bezkres ukazujący niezwykłą siłę natury, zniewalające wschody i zachody słońca oraz niewyobrażalna cisza nocą z niewiarygodnie ugwieżdżonym niebem. Do tego pyszna kolacja oraz fajka wodna wypalona z Beduinami okraszona opowieściami o historii Jordanii - wzór na niezapomniane chwile!

W drodze do Ammanu warto zażyć kąpieli w niezwykłym SPA, czyli Morzu Martwym. Tamże poprawie może również ulec samoocena u osób, które nie nabyły umiejętności pływania, gdyż poziom zasolenia wody sprawi, że nasze ciała będą swobodnie się unosić, a nasze obawy odpłyną w niepamięć. Dopełnienia i doniosłości chwili przyniesie nam obserwacja widzianej Mojżeszowym wzrokiem Ziemi Obiecanej z góry Nebo, czy też kąpiel w rzece Jordan.

Stolica może przyciągać nie tylko zwolenników city break’ów i poszukiwaczy wspaniałych meczetów, cytadel czy rzymskich amfiteatrów. Amman posiada wspaniałą bazę hotelową i mimo ulicznego zgiełku i lejącego się z nieba żaru, prócz należytego wypoczynku, poczujemy prawdziwą Jordanię na własnej skórze.

Zakupy w licznych straganach, kosztowanie niesamowicie słodkich deserów popijanych jeszcze słodszą kawą z dodatkiem aromatycznego kardamonu, wieczorny spacer wielokulturową tęczową ulicą, to tylko niektóre z atrakcji, których możemy się spodziewać. A jeśli w ciągu urlopu przytrafi nam się zatęsknić za Europą, ratunkiem może być oddalone o godzinę jazdy miasto Jarash zwane inaczej Pompejami Bliskiego Wschodu. Rewelacyjnie zachowana architektura bez wątpienia przypomni nam potęgę Imperium Rzymskiego.