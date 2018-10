Jordania. Świetna alternatywa dla Egiptu i Tunezji

Jordania to perełka wśród krajów Bliskiego Wschodu. Zobaczyć tu można rzeczy, których nie spotka się nigdzie indziej. To kraj tolerancji, bogatej historii, pysznej kuchni i uroczych, choć nielicznych plaż.

Jordania to kraj pustynny (Shutterstock.com)

Jordania – błogi wypoczynek w pełnym słońcu

Patrząc na mapę Jordanii nie trudno zauważyć, że jej linia brzegowa jest dość krótka. Kurorty nadmorskie znajdują się na południu kraju nad zatoką Akaba lub w północnej części – nad Morzem Martwym.

Te dwa miejsca jako kierunki turystyczne w Jordanii różnią się pod kilkoma względami. Pierwszy z nich to rodzaj morza. W przypadku Martwego w zasadzie należy mówić o jeziorze. Jest ono niezwykle słone, a przez to znane ze swojego wyporu ciał na powierzchnię. Zatoka Akaba to część Morza Czerwonego i charakteryzuje się obecnością raf koralowych.

Poza tym północ i południe kraju różni też okres turystyczny. Pogoda w Jordanii nie jest jednolita. Podczas gdy na północy w okresie od listopada do lutego temperatury są umiarkowane (około 15 st. C), o tyle na południu sezon wypoczynkowy trwa cały rok. Średnie temperatury w mieście Akaba w styczniu to 26 st. C.

Jordania jako kierunek turystyczny nadal się rozwija. Nie jest zatem przeludniona jak Egipt ani skomercjalizowana jak Zjednoczone Emiraty Arabskie. Tu życie nadal toczy się swoim torem, tyle że w tle powstaje coraz więcej ośrodków hotelowych. Kształcone są osoby zajmujące się obsługą turystów, wprowadzane są zachodnie standardy. Wakacje w Jordanii jawią się zatem jako miła odmiana dla najpopularniejszych kierunków.

Mimo położenia na niespokojnym Bliskim Wschodzie w Jordanii jest bezpiecznie. Sami mieszkańcy mówią o swojej ojczyźnie jako o państwie zgody i tolerancji. Żyją tu Arabowie, w tym Palestyńczycy, Czerkiesi (migranci z Zakaukazia) oraz niewielka grupa Ormian. Obok meczetów stoją kościoły. Szanuje się tu również Żydów, częstych gości w Jordanii, dla których tutejsze ziemie są częścią historii i tradycji.

Wycieczki do Jordanii – bez Petry ani rusz

Wiele osób słysząc 'Jordania', myśli: 'Petra'. Nic dziwnego. To perełka tego kraju. Majestatyczne świątynie wykute w skałach to dzieło rąk człowieka. A musiał być to człowiek zdolny, silny i cierpliwy. Inaczej takie cuda nie miałyby prawa powstać. Nabatejczycy, którzy odpowiedzialni byli za budowę miasta żyli od III w. p.n.e. do I w. n.e. Droga prowadząca do Petry jest wąska i prowadzi wśród skał, co stanowiło niegdyś element strategii obrony tego ludu, dziś zaś nie lada atrakcję dla turystów. Petra w Jordanii jest punktem obowiązkowym podczas pobytu w tym kraju.

Podczas zorganizowanych wycieczek do Jordanii nie zabraknie również takich punktów jak miasto Dżarasz z ruinami starożytnego rzymskiego miasta, góra Nebo, na której miał umrzeć Mojżesz czy miasto Madaba z piękną bizantyjską mozaikową mapą Palestyny i Dolnego Egiptu.

To jednak nie wszystko. Warto udać się także do Ammanu, stolicy Jordanii. Dawniej osada (wspominana już w Starym Testamencie), dziś nowoczesne miasto usiane szklanymi wieżowcami. Ten nowoczesny krajobraz miejski przeplata się sprytnie z ruinami starożytnymi. W kompleksie znajdują się pozostałości rzymskich budowli: amfiteatru, odeonu czy świątyni Herkulesa. Atrakcją Ammanu jest także arabska cytadela z VIII wieku.

Jordania – co trzeba wiedzieć?

Przed wyjazdem do Jordanii warto zapoznać się z kilkoma ważnymi informacjami. Tak jak zostało wspomniane, Bliski Wschód to kraj napięć. O ile z wizą Izraela nie wjedzie się do Jemenu czy Zjednoczonych Emiratów Arabskich, o tyle podczas wizyty w Jordanii izraelska pieczątka nie powinna przysporzyć problemów.

Obywatel Polski musi wykupić w Jordanii wizę. Będzie ona kosztować około 40 JOD, czyli mniej więcej 200 PLN. Warto zaznaczyć, że na przejściach granicznych często stosowane są zniżki. Walutą Jordanii jest dinar jordański. W przeliczeniu 1 złoty będzie odpowiadał 0,20 dinarów.