Już witają Nowy Rok. Średniowieczna tradycja we Włoszech

W poniedziałek 25 marca zaczęto w Pizie witać... 2020 rok. Mieszkańcy włoskiego miasta, zgodnie ze średniowieczną tradycją, uczestniczą w wyjątkowych imprezach związanych z sylwestrem. Dowiedz się, dlaczego aż o 9 miesięcy wcześniej.

W Pizie już przywitano Nowy Rok. To za sprawą tzw. kalendarza pizańskiego. W X w. zakończenie starego roku i powitanie nowego zbiegało się z uroczystością Zwiastowania Pańskiego.

Natomiast w poniedziałek 25 marca, na zakończenie obchodów przeszedł ulicami orszak aż do katedry. W południe odbyła się kulminacyjna ceremonia Promienia Słonecznego, nawiązująca do tradycji, zgodnie z którą to właśnie zegar słoneczny przy głównym ołtarzu wyznaczał nadejście nowego roku.