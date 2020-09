Kalendarz roku szkolnego 2020/2021. Ferie zimowe, święta i dni wolne od szkoły

Dzieci właśnie wrócił do szkół, ale wiele z n nich już się zastanawia, kiedy pierwsza okazja do wolnego. Dlatego mamy dla was informację na temat świąt, ferii zimowych i dni wolnych od szkoły. Złe wieści są takie, że pierwsze wolne dopiero 11 listopada.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

W tym roku szkolnym pierwsze wolne przypada dopiero 11 listopada (123RF)