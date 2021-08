USA. Lew górski zastrzelony po ataku na 5-latka

Agresywne zwierzę zastrzelono na miejscu

20 minut później pojawił się kolejny dorosły osobnik. Na jego szyi zauważono obrożę z nadajnikiem. Od matki chłopca, dowiedziano się, że zwierzę które zaatakowało jej syna, nie posiadało na szyi obroży. Amerykańska Służba ds. Ryb i Dzikiej Przyrody (U.S. Fish and Wildlife Service), uznała że atakujący lew był osobnikiem wyjątkowo agresywnym, zagrażającym bezpieczeństwu publicznemu. Postanowiono zastrzelić go na miejscu.