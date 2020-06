Kambodża. Jak się do niej dostać? Jakie atrakcje trzeba zobaczyć w Kambodży?

Kambodża - co trzeba wiedzieć przed wyjazdem?

Kambodża jest państwem położonym na Półwyspie Indochińskim, w południowo-wschodniej części Azji. Graniczy z Wietnamem, Tajlandią i Laosem. Większa część kraju to tereny równinne, które otoczone są od południowego zachodu oraz od północy górskimi pasmami. Jakie są podstawowe fakty na temat Kambodży, które warto znać? • Stolicą Kambodży jest Phnom Penh, • Obowiązującą walutą jest riel kambodżański, powszechnie używany jest również dolar amerykański, który jest popularny szczególnie w większych miastach, • Dominującą religią jest buddyzm, • Urzędowym językiem jest khmerski, • W Kambodży panuje klimat zwrotnikowy monsunowy, występują pora deszczowa oraz sucha, • Średnia temperatura powietrza jest najniższa w grudniu i wynosi około 20°C, temperatura przed porą deszczową może wynosić nawet ponad 38°C, • Najwyższy szczyt kraju to Phnum Aoral o wysokości 1813 m n. p. m., • Największą rzeką płynącą przez Kambodżę jest Mekong.

Kambodża - co warto zobaczyć?

Kambodża to kraj pełen atrakcji, znajdziemy tam zarówno ślady dawnych cywilizacji, jak i cudowne, niezatłoczone plaże i tropikalny las. Jakie są najbardziej popularne atrakcje Kambodży? 1. Phnom Penh – stolica kraju, której nie można pominąć w planie zwiedzania. W mieście poczuć można wyjątkowy charakter Azji i zanurzyć się w specyficznym chaosie. W stolicy warto zachować szczególną ostrożność, ponieważ dość powszechne są kradzieże. 2. Angkor – dawna stolica Imperium Khmerów, w której podziwiać można ruiny kompleksu miejskiego i świątynnego. Obejmuje obszar około 400 km kwadratowych, a w 1992 roku został wpisany na listę UNESCO. Najbardziej znaną budowlą jest Angkor Wat, jednak zwiedzając kompleks nie warto ograniczać się jedynie do tej świątyni.

3. Pola Śmierci - położone niedaleko stolicy Kambodży miejsce pamięci przypominające o wstrząsającej historii kraju i reżimie Czerwonych Khmerów. W miejscu tym dochodziło do masowych mordów, szacuje się, że liczba ofiar reżimu może wynosić nawet ponad 2 mln osób (z około 7 mln mieszkańców).

4. Tuol Sleng – dawne więzienie, w którym przetrzymywano, torturowano i zabijano byłych członków Czerwonych Khmerów oraz osoby oskarżone o zdradę. Obecnie znajduje się tam muzeum, a w nim między innymi wystawy zdjęć ofiar ludobójstwa.

5. Jezioro Tonle Sap – jest największym kambodżańskim jeziorem, chociaż jego powierzchnia zależy od pory roku. Jezioro jest otoczone przez wioski, a to ze względu na to, że w porze deszczowej staje się silnie zarybione. Duża część wiosek zbudowana jest na palach, a niektóre z nich są pływającymi osiedlami, które zmieniają położenie w zależności od pływów i poziomu wody.

6. Kep i Sihanoukville – kurorty położone nad Zatoką Tajlandzką, w których odpocząć można na pięknych plażach i zrelaksować się pod palmami.

Poza tym, warto wybrać się na wycieczkę do tropikalnych lasów, odwiedzić Parki Narodowe oraz zobaczyć wulkaniczne jezioro Yeak Laom.