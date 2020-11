Kanada. Niedźwiedź próbował przekroczyć granicę z USA

Samica niedźwiedzia czarnego zbliżyła się do przejścia granicznego Hajdar-Stewart w północnej Kolumbii Brytyjskiej w Kanadzie . O zabawnej sytuacji poinformowała na swoim profilu na Facebooku Kanadyjska Agencja Służb Granicznych.

"Podróżny starał się o wjazd z ważnych powodów, ale nie miał dokumentów. Po gwałtownej próbie przekroczenia granicy nasi oficerowie szybko przystąpili do zatrzymania i przetransportowania go na czas zimy do Towarzystwa Przyrody Northern Lights" - czytamy w udostępnionym poście.