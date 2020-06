Kanał Panamski – jaka jest jego historia i znaczenie?

Kanał Panamski jest jedną z najważniejszych wodnych dróg na świecie, która łączy Ocean Atlantycki z Oceanem Spokojnym. Kanał ma ogromne znaczenie dla Panamy, która czerpie z tej drogi transportowej duże korzyści. Gdzie dokładnie położony jest Kanał Panamski i dlaczego jest tak istotny? Jaka jest historia budowy kanału?

Kanał Panamski – gdzie jest? Kanał Panamski położony jest w Przesmyku Panamskim w Panamie w Ameryce Środkowej. Kanał łączy Ocean Spokojny z Oceanem Atlantyckim, a dokładniej z Morzem Karaibskim. Kanał ma łączną długość ponad 80 km, a na całej długości kanału znajduje się 12 śluz.

Kanał Panamski – jaka jest jego historia? Pierwsze wzmianki o pomysłach budowy kanału, który pozwoliłby na skrócenie drogi między Hiszpanią a Peru pojawiały się już w XVI wieku, za czasów panowania Karola V Habsburga. Mimo to, realne plany budowy pojawiły się dopiero w 1879 roku z inicjatywy Ferdinanda Marie de Lessepsa, który kierował budową Kanału Sueskiego. Na początku lat 80. XIX wieku francuskie przedsiębiorstwo sławnego konstruktora prowadziło prace na terenie kanału, jednak w 1889 roku firma zbankrutowała, przez co budowa została przerwana. Na początku XX wieku teren został wydzierżawiony przez Amerykanów, którzy w okresie od 1904 do 1914 roku dokończyli budowę Kanału Panamskiego. W późniejszym czasie kanał przez wiele lat pozostawał własnością Ameryki, dopiero w 1977 roku podpisano traktat, na mocy którego w 1999 roku przekazano prawa do kanału Panamie. Ze względu na rosnące zapotrzebowania, w 2007 roku kanał rozbudowano, tak żeby mogły przez niego przepływać większe statki. Obecnie w planach są kolejne rozbudowy i zwiększenie przepustowości kanału.

Kanał Panamski – jakie ma znaczenie? Kanał Panamski ma istotne znaczenie w transporcie morskim i jest jedną z najważniejszych dróg morskich na całym świecie. Dzięki jego budowie znacząco skrócono drogę, którą pokonują statki transportowe, między innymi pomiędzy miastami Stanów Zjednoczonych, które położone są na wschodnim i zachodnim wybrzeżu USA. Przykładowo, droga morska z Nowego Jorku do San Francisco uległa skróceniu o ponad 14 000 km. Kanał ma również znaczenie w transporcie między Europą a Dalekim Wschodem, który, gdyby nie Kanał Panamski, odbywałby się przez Ocean Indyjski oraz Kanał Sueski.

Getty Images

Poza tym, że Kanał Panamski pełni ważną rolę w światowym transporcie wodnym, jest on bardzo istotny dla Panamy. Przede wszystkim z powodu wpływów wynikających z korzystania z przeprawy, ale kanał jest również jedną z najbardziej popularnych atrakcji turystycznych Panamy. Niestety, dochód Panamy jest w znacznym stopniu uzależniony od warunków atmosferycznych i ilości opadów. Skrajnie niskie ilości opadów sprawiają, że dochodzi do obniżenia poziomu wody w kanale, co z kolei prowadzi do obniżania limitów ładunkowych, a co za tym idzie zmniejszają się przychody gospodarza kanału. Wpływa to negatywnie również na światowy transport, ponieważ duże statki wcale nie mogą przepływać przez kanał albo mogą mieć znacznie mniejszy ładunek.

Kanał Panamski – jakie są ciekawostki na jego temat? Budowa Kanału Panamskiego była ogromnym przedsięwzięciem, które odmieniło transport wodny na całym świecie. Z kanałem związanych jest wiele ciekawych faktów.

1. Mimo, iż kanał ma 80 km długości, jego pokonanie trwa zwykle około 8-10 godzin,

2. Podczas budowy Kanału Panamskiego tysiące robotników zmarło z powodu wypadków, febry oraz malarii,

3. W ciągu roku przez kanał przepływa około 14 tysięcy statków,

4. Gdy rozpoczynano budowę kanału, tereny Panamy należały do Kolumbii, od której Panama odłączyła się między innymi dzięki wsparciu Amerykanów podczas powstania niepodległościowego,

5. Obecnie kanał jest jednym ze znaczących źródeł dochodu Panamy, jest również narodowym dobrem i powodem do dumy Panamczyków,

6. Największe statki przepływające przez kanał mają niewiele więcej niż pół metra wolnej przestrzeni pomiędzy ścianami śluz a burtami, w związku z czym kapitanowie największych jednostek na czas przepłynięcia śluz oddają stery wyszkolonym do tego celu pilotom.

Zdjęcie z Loch Ness. Poruszenie w sieci