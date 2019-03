Kanion na Islandii zamknięty. Wszystko przez popularnego piosenkarza

Kanion Fjaðrárgljúfur ma 2 km długości i 100 m głębokości. To jedna z największych atrakcji turystycznych na Islandii. Niestety, obiekt będzie zamknięty do 1 czerwca 2019 roku.

Na wszystkich, którzy planowali w najbliższym czasie wyjazd do Islandii, czeka niemiła niespodzianka. Okazuje się bowiem, że władze postanowiły zamknąć dla odwiedzających jedną z największych atrakcji regionu – kanion Fjaðrárgljúfur. Wszystko przez turystów, którzy masowo odwiedzali obiekt, schodząc z wyznaczonych szlaków i depcząc po trawie oraz wrzosowiskach.

Okazuje się, że swój udział w tym ma Justin Bieber. Piosenkarz nagrał bowiem swój teledysk do hitu "I’ll Show You" właśnie na terenie kanionu. Jak podaje Islandzka Agencja Ochrony Środowiska, od czasu udostępnienia w sieci klipu Biebera liczba turystów odwiedzających Fjaðrárgljúfur wzrosła ze 150 tys. do 282 tys.