Karkonoski raj dla par. Oferta, z której warto skorzystać

Planując weekendowy wypad za miasto, warto skorzystać z atrakcyjnych promocji. Wypoczynek w ekskluzywnym hotelu mieszczącym się w neogotyckiej rezydencji kosztuje już nawet tylko 229 zł (zamiast 500 zł) za noc dla dwóch osób ze śniadaniem i obiadokolacją w cenie. To o wiele taniej, a oferta kończy się już o 23:59, także warto pospieszyć się z decyzją.

Pałac Wojanów - położony w malowniczych Sudetach Zachodnich na wschód od Jeleniej Góry - to doskonałe miejsce dla osób planujących romantyczny wyjazd we dwoje, a także spontaniczny wypad całą rodziną. Dzieci do lat czterech nocują za darmo na łóżku z rodzicami, a dla tych w wieku od czterech do dziesięciu lat można przygotować dostawkę za jedynie 80 zł. Urokliwa, romantyczna rezydencja położona w malowniczej okolicy kusi nie tylko wspaniałym parkiem, ale również szeregiem innych atrakcji.

Romantyczny weekend

Pałac w Wojanowie to przede wszystkim miejsce z wieloletnią tradycją. Zamieszkały nieprzerwanie od ponad 400 lat dwór nawiązuje do historii zarówno pod względem architektury, jak i wystroju apartamentów. Każdy pokój ma swój indywidualny wystrój. Wnętrze pałacu to przede wszystkim oryginalne, zabytkowe meble tworzące przytulną atmosferę. Pokoje w pozostałych budynkach utrzymane są w stylu karkonoskim, wystrój jest kwintesencją lokalnej kultury i sztuki.

Historyczny charakter hotelu jest połączony z nowoczesnością tak, by odpowiadać wszelkim potrzebom zarówno par, jak i rodzin z dziećmi czy gości konferencyjnych. Okoliczne tereny obfitują w rozmaite atrakcje. Śnieżka wraz ze znajdującą się na jej szczycie kaplicą św. Wawrzyńca to jedno z obowiązkowych miejsc dla każdego, kto myśli o wyjeździe w Karkonosze. Równie interesującym miejscem jest kościół Wang w Karpaczu, który w częściach został przetransportowany prosto z Norwegii i wyglądem przypomina tradycyjne świątynie z przełomu XII i XIII wieku. Amatorzy zabytków mogą również udać się do zamku Chojnik, który wznosi się majestatycznie nad 150-metrowym urwiskiem.

Uczta dla ciała i ducha

Pałac Wojanów to miejsce wyjątkowe również pod względem kulinarnym. W obiekcie znajdziesz dwie restauracje nawiązujące wnętrzem do epoki romantyzmu. Restauracja Ogrodowa położona jest w centralnej części pałacu i serwuje różnorodną ofertę dań europejskich. Do kompleksu przynależy rozległy taras, z którego rozpościera się widok na obszerny, kilkunastohektarowy park oraz majaczący w oddali szczyt Śnieżki. W Restauracji Kasztanowej podawane są natomiast codziennie śniadania i obiadokolacje, które wliczone są w cenę pobytu. Hotelowa kawiarnia to miejsce, w którym możesz raczyć się spokojem przy filiżance aromatycznej kawy.

Romantyczny weekend to również doskonała okazja do tego, by należycie wypocząć w strefie wellness. Jako gość Pałacu możesz bez ograniczeń korzystać z basenu, sauny w wersji fińskiej i tureckiej oraz jacuzzi. Hotelowe SPA & Wellness to natomiast miejsce, w którym specjaliści oferują profesjonalne zabiegi na twarz i ciało oraz odprężające masaże w formie tradycyjnej i orientalnej. To również doskonała okazja do skorzystania z regenerujących urodowych rytuałów.