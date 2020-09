Karkonosze. Rekordowa frekwencja na szlakach i Śnieżce

- W lipcu odwiedziło nas ponad 330 tys. osób, a w sierpniu prawie 340 tys. - mówił w rozmowie z "Gazetą Wyborczą" Andrzej Raj, dyrektor KPN. - W lipcu 2019 roku było o 20 proc. mniej turystów, a w sierpniu o 10 proc. mniej. To efekt pandemii koronawirusa. Turyści nie wyjechali za granicę i zostali w kraju. To również kwestia bonu turystycznego i 500 plus. Na szlakach widać wielu nowych ludzi, którzy są słabiej przygotowani do wędrowania - tłumaczył Raj.