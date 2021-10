Tatry. Kolejka na Kasprowy Wierch nieczynna

Kasprowy Wierch i nie tylko. W listopadzie zamknięte kolejne ośrodki

Od 2 do 26 listopada ruszą przeglądy kolei w ośrodku PKL Mosorny Groń. Od 15 do 30 listopada wyłączone z ruchu pasażerskiego będą również koleje w ośrodku PKL Palenica oraz od 15 do 27 listopada w ośrodku PKL Góra Żar.