Kawy tam nie wypijesz. Wspaniały, wyremontowany gmach dworca świeci pustkami

- Nie przyszło mi do głowy, że na dworcu nawet kawiarni nie będzie czy jakiegoś punktu gastronomicznego - mówi 20-letnia Klaudia, studentka z Krakowa, która przyjechała do Gdańska na spotkanie ze znajomymi. - Moi przyjaciele dojeżdżają z Poznania, umówiliśmy się na dworcu, ale nawet nie mam gdzie na nich poczekać - skarży się dziewczyna. - W porównaniu z dworcem w Krakowie czy Warszawie, gdzie bywam regularnie, to po prostu szok. Przecież to wielki dworzec, w dużym i bardzo turystycznym mieście.