Kazadi na wakacjach. "Loszki i widoszki"

Kazadi na Bahamach

Na urlop do tego słonecznego kraju wybrała się Patricia Kazadi, czym pochwaliła się na Instagramie 11 listopada. Zdjęcie z napojem w ananasie opisała "Wakacje czas start", a jako lokalizację oznaczyła "niebo". Z kolejnych relacji i postów można jednak wywnioskować, że jest właśnie na Bahamach. "Zero filtra… bo to byłaby zbrodnia. Ziemio jesteś piękna. Obyś uchowała się jeszcze dla kolejnych pokoleń" - napisała pod jednym ze zdjęć. Internauci i inni celebryci są zachwyceni. "Ale czad" - napisała Marina.