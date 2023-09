Polka przerażona widokiem na greckiej wyspie. "Masakra"

"Po przypłynięciu do portu, kiedy chcieliśmy się dostać do Oia to była istna… masakra! Żeby wjechać na górę kolejką trzeba było stać w takiej kolejce, że głowa mała. Kupiliśmy bilet na łódkę, znowu kolejki, tłumy, zero oznaczeń. Naprawdę takiej dezorganizacji nie widziałam nigdzie. Od wyjścia ze statku zajęło nam 2,5 godziny żeby dostać sie do oddalonej o kilkanaście km Oia" - relacjonuje Lala.