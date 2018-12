Kenia oraz Gambia. Podpowiadamy, jak zacząć swoją przygodę z Afryką Subsaharyjską

Na południe od Sahary czekają na turystów dwa wybrzeża – wschodnie z Kenią oraz zachodnie z Gambią. Kraje tak rożne, a tak podobne. Zachwycają piaszczyste plaże i bogata fauna przedstawicieli Czarnego Lądu. Co wybierzesz na sporo tańszy zimowy urlop?

Kenia na zimowe wakacje

Charakterystycznym elementem krajobrazu Kenii jest duża ilość parków narodowych oraz rezerwatów przyrody, łącznie jest ich prawie 50. Tutejsza fauna jest bardzo bogata, zdecydowanie bardziej urozmaicona niż ma to miejsce w Gambii. Również zobaczymy antylopy, ale więcej gatunków, a także hipopotamy, a ponadto w Kenii występują lwy, gepardy, lamparty, żyrafy, zebry, słonie afrykańskie, nosorożce czarne czy afrykańskie bawoły. Z przedstawicieli ptactwa najwazniejsze są ibisy, czaple, sępy, marabuty oraz perlice.

Kenia – kierunek uwielbiany przez turystów

W Kenii jeździmy oczywiście przede wszystkim na piękne wybrzeże – w okolice Mombasy z Chale, Diani, Galu, Kilifi, Nyali i Shanzu Beach oraz w rejony Malindi z miejscowością Watamu. Przyjezdni cenią także sąsiednią Tanzanię z boską wyspą Zanzibar . W Kenii mnóstwo jest resortów usytuowanych w pierwszej linii brzegowej w tropikalnych ogrodach i z prywatnymi, szerokimi plażami. Tydzień bądź 10 dni możemy spędzić na kenijskim wybrzeżu nawet poniżej 2900 zł od osoby . I to z bufetem śniadaniowym, przelotami na miejsce oraz transferami. Warto dobrze poszukać, bo zimą da się całkiem sporo zaoszczędzić. A dodatkowe oszczędności wydać można chociażby na organizowane na sawannie safari z obserwacją ciekawych gatunków zwierząt z tego rejonu kontynentu.

Gambia – fauna i flora zawdzięczają życie rzece

Gambia to z kolei zachodnie wybrzeże Afryki. Z każdej możliwej strony od lądu wąski i podłużny kraj otacza Senegal . Ta niska część Czarnego Lądu, niepodległa od połowy lat 60., jest powierzchniowo stosunkowo niewielka, a o jej wyjątkowości krajobrazowej stanowi rzeka Gambia, swoiście dzieląca państwo na pół. Żyzna dolina w otoczeniu wzgórz leży w klimacie zwrotnikowym.

Na niższych terenach napotkamy lasy galeriowe, nieco wyżej natomiast oraz na zachodzie roślinność sawannową w typie banto faros. Gambia to baobaby, akacje, palmy, a spora ilość wilgotnych obszarów przyciągnęła tutaj całe mnóstwo gatunków ptaków: żurawi, czapli białych, kormoranów, zimorodków, mew. Na terenie Rezerwatu Abuko oraz Parku Narodowego, a także poza nimi będziemy mieli okazję zobaczyć szympansy, hipopotamy, antylopy i krokodyle. To właśnie m.in. do Gambii w Afryce corocznie masowo emigruje nasze rodzime ptactwo, gdy na kontynencie stosunkowo krótkie lato dobiega końca.