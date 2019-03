Kerala. Kraina bogów, ajurwedy i miłości

Najbardziej na południe wysunięty stan Indii fascynuje pejzażami, magiczną atmosferą i bogactwem kulturowym. Można wybrać się tu na romantyczny rejs pływającym apartamentem, spacerować po plażach z gwiazdami Bollywood, pić herbatę na plantacji, korzystać z uzdrawiających terapii i mieszkać w hotelach, które są jak dzieła sztuki.

Wyjątkowo efektownie wyglądają wzgórza herbaciane, które niczym zielone, puszyste kobierce, sięgają zamglonego nieba. Obraz jak ze snu, choć to przecież jawa keralska. W dolinach dojrzewają owoce tropikalne, zioła i przyprawy. Warto odwiedzić któryś z ogrodów, aby zobaczyć, jak rośnie pieprz, powąchać kwiaty wanilii , dowiedzieć się o zaletach kardamonu , którego Hindusi dodają do kawy, wielu potraw i używają jako afrodyzjaka.

ZOBACZ TEŻ: Masala Chai – rozgrzewający napar prosto z Indii

Plażowy zawrót głowy

Azjatycka Wenecja

Sercem regionu jest system rzek, jezior i kanałów backwaters. Pełni on funkcję wodnej sieci komunikacyjnej (do wielu wiosek nie prowadzi żadna droga lądowa) i gospodarczego eldorado; stąd pochodzą kraby, langusty, małże i homary, którymi raczą się koneserzy w Azji i Europie. Aby podziwiać tutejszy pejzaż, podglądać życie mieszkańców i wypoczywać – trzeba udać się w rejs. Możliwości jest wiele, ale najbardziej romantyczne są kettuvallam. Te luksusowe łodzie zbudowane z desek, owinięte włóknem kokosowym i listewkami bambusa wyglądają jak pływające kosze, składają się z klimatyzowanej sypialni, łazienki i kadłuba wyposażonego w leżaki, sofy, gazety, książki, lornetki, a nawet sprzęt grający.

Dla ciała i duszy

Z barki czas przenieść się na ląd, choćby i otoczony ze wszystkich stron wodą. Jakże wspaniałe są hotele na wysepkach i brzegach rozlewisk, w górach, przy plantacjach, w bujnych ogrodach tropikalnych. Wiele z nich to niegdysiejsze rezydencje maharadżów lub kolonizatorów brytyjskich. Inne zbudowano później, ale wszystkie wtapiają się harmonijnie w otoczenie, oferują komfortowe warunki, cudowne widoki i relaksujący nastrój. Żadnych molochów, blokowisk, kiczu, zgiełku wakacyjnego i imprezowni. Architektura nawiązuje do lokalnych tradycji: drewno, kamienie, dachy przykryte liśćmi palmowymi, ogromne werandy, a na nich hamaki z włókna kokosowego, meble od lokalnych rzemieślników, dekoracje z łupin kokosa, bogate zdobienia, błyszczące elementy, mocne kolory, atłasy, łazienki w szklanych mozaikach (często z prysznicami pod gołym niebem). Tu natura łączy się z ekstrawaganckim luksusem. Swoisty glamour na krańcu Indii.

Niemal w każdym hotelu, czy to luksusowym, czy skromnym, panuje romantyczna atmosfera, podgrzewana dosłownie i w przenośni przez ajurwedę. Ten system medycyny holistycznej powstał właśnie w Kerali ok. 5 tysięcy lat temu i jest stosowany tu w niemal niezmienionej formie do dziś. Zakłada równowagę między ciałem, umysłem i duszą. Zabiegi, masaże, odpowiednia dieta mają moc oczyszczającą i uzdrawiającą. Czyż starohinduskie terapie połączone z błogim wypoczynkiem to nie ekscytujący początek nowej, wspólnej drogi życia?