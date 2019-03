Wioska, w której nikt nie nosi butów. Zakaz trwa już 70 lat

W małej miejscowość w południowych Indiach, Andaman, mieszka łącznie 130 rodzin. Wyróżnia ich to, że w całej wiosce obowiązuje zakaz noszenia butów.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Chodzenie na boso jest tradycją w wielu miejscowościach (123RF)

Do tego zakątka wybrał się dziennikarz stacji telewizyjnej BBC Travel, który chciał pokazać, jak niezwykłą tradycję ma to miejsce.

Idąc do szkoły, do miasta oddalonego o 5 kilometrów, wszystkie dzieciaki trzymają buty w rękach. Jak plecak, albo kolejny dodatek do garderoby. Bo tak obuwie jest tutaj traktowane - jako dodatek, czasem zbędny.

- Moja mama mi powiedziała, że potężna bogini o imieniu Muthyalamma ochrania naszą wioskę i ze względu na szacunek do niej nie nosimy butów - powiedział dziennikarzowi jeden z chłopców. - Gdybym chciał, mógłbym je założyć, ale to by było jak obraza przyjaciela, którego wszyscy lubią.

Obecne pokolenie dorastających dzieci jest piątym, które żyje zgodnie z tymi zasadami. Gdy któryś z turystów trafia na to miejsce, miejscowi zawsze starają się wytłumaczyć przyjezdym zasady tam panujące. Ale nikt nikogo nie będzie zmuszał - zdejmowanie butów jest dobrowolne. Tylko skąd się w ogóle wzięło?

Aby znaleźć odpowiedź na to pytanie, dziennikarz udał się do miejscowego, nieformalnego historyka - Lakshmanana Veerabadry. 62-latek ma ogromną wiedzę na temat dziejów wioski. Ma też sporo podróży i przeżyć na swoim koncie. Obecnie prowadzi firmę w Dubaju, a poprzednio podróżował za ocean, by zapracować na jej założenie. Dziś wciąż dużo jeździ po świecie, ale równie często stara się wracać do starej, indiańskiej wioski, w której się wychował.

Veerabadra opowiedział historię o tym, jak 70 lat temu odsłonięto jedną z rzeźb bogini Muthyalammy na skraju wioski. Podczas tej ceremonii, gdy wszyscy byli pogrążeni w modlitwie, jeden z młodych mężczyzn miał przejść obok z założonymi butami. Legenda mówi, że się potknął i upadł w pół kroku. Tego samego wieczoru zachorował na tajemniczą chorobę, z której leczył się przez wiele miesięcy. Od tamtej pory w wiosce nie nosi się butów.