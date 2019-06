Kierowcy utknęli w błocie. Wszystko przez Google Maps

"To nauczka, aby czasami sięgnąć po tradycyjną mapę i nie sugerować się ślepo tym, co pokazuje nam GPS" – mówił jeden ze zdenerwowanych kierowców.

W pobliżu międzynarodowego lotniska w Denver doszło ostatnio do wypadku samochodowego. Główna trasa prowadząca do portu lotniczego została zablokowana. Aby dostać się na lotnisko, trzeba było skorzystać z objazdu. Jedną z tras pokazywała aplikacja Google Maps. Kierowcy, którzy wybrali sugerowaną drogę, nie mieli jednak powodów do radości.