Kilkanaście godzin w powietrzu. Najdłuższy krajowy lot świata

Działające w Stanach Zjednoczonych linie lotnicze otworzyły połączenie, które z miejsca zostało zakwalifikowane do kategorii rekordowych – stało się najdłuższą na świecie krajową trasą lotniczą. Rejs trwa ponad 11 godzin!

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Najdłuższe połączenie krajowe kursuje pomiędzy Bostonem a Honolulu (Shutterstock.com)

Wsiadając do samolotu, który spędza w powietrzu kilkanaście godzin, mamy prawo spodziewać się, że opuszczając maszynę, przeżyjemy przynajmniej mały szok – inna kultura, inny język, zupełnie inaczej niż w rodzinnych stronach. Ale nie zawsze tak jest. W przypadku uruchomionego właśnie połączenia lotniczego w USA, pasażerowie po ponad 11 godzinach dalej są w tym samym kraju. Zainicjowana przez Hawaiian Airlines trasa pomiędzy Bostonem a Honolulu z miejsca została obwołana najdłuższym krajowym połączeniem lotniczym na świecie.

Pół doby, aby dostać się do innego stanu

Dystans, jaki dzieli miasto położone w stanie Massachusetts na Wschodnim Wybrzeżu USA ze stolicą amerykańskiego stanu Hawaje, to aż 8 200 kilometrów. Choć zgodnie z założeniami przewoźnika, samolot miał pokonywać tę trasę w 11 godzin 25 minut, to w pierwszym tygodniu funkcjonowania wartość ta została kilkukrotnie przekroczona, a pasażerowie spędzali w obsługującym trasę Airbusie A330 blisko 12 godzin.

Nowe połączenie zdetronizowało linię, która do tej pory dzierżyła miano najdłuższej krajowej trasy lotniczej świata. Był to serwis pomiędzy Nowym Jorkiem a... Honolulu, także obsługiwany przez Hawaiian Airlines. W tym przypadku samolot miał do pokonania dystans 8 019 kilometrów. Eksperci rynku lotniczego są zgodni, że zainaugurowane niedawno połączenie Boston-Honolulu zadomowi się na pierwszej pozycji najdłuższych "krajówek" na dłuższy czas.

Zobacz też: Tego nigdy nie rób w samolocie

Z uwagi na dystans dzielący Wschodnie Wybrzeże USA oraz amerykański stan położony na środku Oceanu Spokojnego w kategorii tej Stany Zjednoczone są górą nawet w rywalizacji z większą pod względem terytorialnym Rosją. U naszego wschodniego sąsiada najdłuższą lotniczą trasą krajową była linia pomiędzy Kaliningradem a Pietropawłowskiem Kamczackim na wschodnim wybrzeżu Kamczatki. Ale miejsca te dzieli "tylko" 7 400 kilometrów. Nie jest ona obecnie obsługiwana przez żadnego przewoźnika.

Warto jednak zaznaczyć, że niektóre zestawienia najdłuższych krajowych połączeń świata dają pierwsze miejsce trasie łączącej Paryż z Saint-Denis na wyspie Reunion. Stolicę Francji i największe miasto departamentu zamorskiego tego kraju dzieli blisko 9 500 kilometrów. Wielu ekspertów zauważa jednak, że w przypadku tego lotu samolot przemieszcza się przez przestrzeń powietrzną wielu innych państw. Ponadto pasażerowie podróżujący pomiędzy tymi lokalizacjami przechodzą pełną kontrolę paszportową i celną na obu lotniskach. W przypadku lotu pomiędzy Bostonem a Honolulu, procedury są takie same, jak w przypadku wszystkich lotów krajowych w USA, a samolot przemieszcza się tylko przez krajową i międzynarodową strefę powietrzną. Ale gdyby zastosować jeszcze bardziej radykalne kryteria, gdzie samolot przez cały lot przebywa wyłącznie w narodowej przestrzeni powietrznej, to najdłuższym lotem krajowym byłby dziś obsługiwany przez Aerofłot rejs pomiędzy Władywostokiem a Moskwą (ok. 6 400 kilometrów). Maszyny rosyjskiego przewoźnika mogłyby wprawdzie skrócić sobie dystans, przecinając chińską przestrzeń powietrzną, ale jak zauważył dziennik "The Independent", nie robią tego i lecą nad linią Kolei Transsyberyjskiej, która łączy właśnie Władywostok ze stolicą Rosji.

Latanie po Polsce

Nasz kraj pod względem długości rejsów wewnętrznych nie może się oczywiście równać z wymienionymi trasami. Czas lotu w przypadku większości z nich trwa krócej niż godzinę albo minimalnie ją przekracza, jak np. na 440-kilometrowej trasie pomiędzy Szczecinem a Warszawą. Ale to już bardziej sprawa wykorzystywanych na tej linii samolotów turbośmigłowych, bo już przelot odrzutową maszyną na dłuższym odcinku (ponad 500 kilometrów) pomiędzy Szczecinem i Krakowem rzadko przekracza godzinę.

Polsce łatwiej byłoby stanąć do walki o tytuł najkrótszego krajowego połączenia świata. Obsługiwana przez PLL LOT trasa pomiędzy Warszawą a Lublinem ma zaledwie 150 kilometrów. Lot zajmuje często mniej niż 30 minut. Z oferowaną przez Hawaiian Airlines najdłuższą krajową trasą lotniczą świata można co najwyżej równać najdłuższe dostępne z Polski dalekodystansowe połączenia do Azji i Ameryki Północnej, jak np. Warszawa-Singapur, Warszawa-Tokio albo Warszawa-Miami.

Najdłuższym połączeniem lotniczym świata pozostaje trasa łącząca Singapur oraz Nowy Jork. Trasa ma ok. 16 tysięcy kilometrów, a lot zajmuje ok. 19 godzin.