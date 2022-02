Knaresborough. To tu przedmioty zamieniają się w kamienie

Śladami Matki Shipton

W Knaresborough można wyruszyć na szlak wiodący do miejsc, gdzie mieszkała i pracowała Matka Shipton. Wiedzie on malowniczą, częściowo porośniętą lasem doliną wzdłuż rzeki Nidd. Każdy może zajrzeć do jaskini, w której mieszkała Ursula. Na potrzeby uatrakcyjnienia tego miejsca dla turystów ustawiona jest tam naturalnych rozmiarów figura wiedźmy, która wyłania się nagle z mroku, kiedy wejdziemy w głąb otworu w skale.