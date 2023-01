Kołobrzeg poza sezonem. Pomysł na weekendowy wypad

Rejs okrętem torpedowym i wizyta w Kołobrzeskim Skansenie Morskim

Do wyjątkowych atrakcji należy rejs okrętem torpedowym, czyli dawnym kutrem zwalczania okrętów podwodnych KZOP-172, który służył polskiej marynarce. Dostosowano go do użycia przez cywilów i teraz pełni rolę okrętu wycieczkowego. Za około 40-45 zł można wybrać się w niezapomniany 40-minutowy rejs, podczas którego istnieje dobra okazja do zwiedzenia pomieszczeń zajmowanych przed laty przez marynarzy.