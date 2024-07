Kolory szlaków w górach. Też popełniasz ten błąd?

- Czerwony to główny szlak w danym paśmie górskim, niebieski to zazwyczaj trasa długodystansowa, żółty to krótki szlak łączący inne szlaki lub miejsca, zielone szlaki są widokowe lub prowadzą do charakterystycznych miejsc, a czarny szlak wskazuje najkrótszą trasę do celu lub łączy inne szlaki - wyjaśnił w swoim nagraniu Oskar Bryja.