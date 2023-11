Kolumbijska armia patroluje rejon morza. Na dnie leży galeon wypełniony kosztownościami

Spór o galeon

Przypomnijmy, że w 2018 r. premier Hiszpanii Pedro Sanchez podczas wizyty w Bogocie zgłosił pretensje Madrytu do wraku, ale dwa lata później wiceprezydent Kolumbii Marta Lucia Ramirez oświadczyła, że znajdujące się we wraku dobra należą do dziedzictwa narodowego jej kraju.