Kompletnie nieznana strona wakacyjnego kraju. Obłędne widoki

Stambuł odwiedza się przez cały rok, choć jeśli naszym celem jest jego odkrywanie, lepiej wybrać się tam poza sezonem, kiedy temperatury bardziej sprzyjają zwiedzaniu. - A po co tam jechać? Z jednej strony, by poczuć charakter starożytnego Bizancjum, a później Imperium Osmańskiego, z drugiej by doświadczyć nowoczesności, kosmopolitycznego charakteru, a czasem nawet blichtru. Do Stambułu jeździ się na zakupy, na wydarzenia kulturalne i na pyszne jedzenie. Powodów do jego odwiedzenia jest tak wiele, że niejeden wraca tam ponownie - mówi Marzena German.