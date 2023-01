Komunikacja w Świnoujściu po otwarciu kanału. "Mieszkańcy odczują zmianę na lepsze"

Miejska przeprawa obsługiwana będzie dwoma promami "Bielik", które w razie potrzeby wesprze jeden duży "Karsibór". W godzinach od 6:00 do 22:00 promy będą odpływać jednocześnie z obu stron kanału co pół godziny. Nocą przeprawę obsłuży jeden prom. Z centrum odpłynie o godzinie 22:30, a następnie co godzinę do 5:30. Ze strony Warszowa odpłynie o godzinie 23:00 i co godzinę do 5:00 rano. Tunel ma być oddany do użytku w maju 2023 roku. Droga między wyspami Wolin i Uznam będzie mieć długość ok. 3,2 km.