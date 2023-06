Koniec koszmaru turystów w Świnoujściu. Zmiany od 30 czerwca

Gorzej było z powrotem

- Około godz. 19 ustawiliśmy się w kolejce na prom powrotny - opowiada Robert. - Po godzinie oczekiwania atmosfera pomiędzy samochodami była już niemal piknikowa. Wszyscy wyszli z pojazdów, niektórzy rozłożyli kocyki na poboczu, dzieci bawiły się tym, co było pod ręką. Każdy wyjął co tam miał do jedzenia i picia. Kolejka poruszała się bardzo wolno. Nagle zaczęło się do nas zbliżać wielkie stado dzików z młodymi. Podobno, przyzwyczajone do takich sytuacji, wiedzą, że mogą liczyć na łatwy łup. Wszyscy w popłochu pochowali się w samochodach. Ostatecznie na prom wjechaliśmy po godz. 21 - dodaje.