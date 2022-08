Koniec reklamozy w Zakopanem? Nie będzie tak restrykcyjnie jak w Krakowie

Ustawa nie tak restrykcyjna jak w Krakowie

Choć uchwała krajobrazowa obowiązuje np. w Krakowie, to - jak zwrócił uwagę Kałużny - w porównaniu do stolicy Małopolski w Zakopanem będzie mogła pozostać dość duża liczba szyldów na elewacjach. Zgodnie z zapisami projektu jeden przedsiębiorca będzie mógł wywiesić aż dziesięć szyldów na swojej nieruchomości, w tym pięć na jednym obiekcie budowlanym. Projekt zakopiańskiej uchwały dopuszcza również szyldy powyżej strefy parteru, co jest także niepokojące dla autorów uwag.