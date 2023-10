Konkurencja dla Chorwacji. Będzie hitem przez wysyp tanich lotów?

- W przyszłym tygodniu, we wtorek 31 października, rozpocznie się rewolucja w zakresie tanich lotów do Albanii - zapowiedział Michael O’Leary z Ryanair. - Przez pierwszy miesiąc od uruchomienia kupiono ponad 70 proc. miejsc. Pokazuje to niezwykłe zapotrzebowanie, jakie istnieje na naprawdę tanie podróże do Albanii. Ryanair chce zapewnić radykalny i zrównoważony rozwój turystyki w Albanii nie tylko tej zimy, ale przez wiele lat. Zbyt długo rozwój nowych tras i wzrost ruchu w Albanii był hamowany przez zasiedziałych przewoźników oferujących wysokie taryfy. Od wtorku 31 października zakończy się era wysokich cen - zapowiedział szef tanich linii.