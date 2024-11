Z wizytą na lodowcu Hintertux. "Kraina rodem z bajek Disneya"

Lodową jaskinię można zwiedzać dzięki Romanowi Erlerowi, który odkrył ją w 2007 r. podczas wycieczki z grupą turystów. Zobaczył on wówczas w śniegu nietypową dziurę, która doprowadziła go do jednej z największych atrakcji tamtego regionu. Przez kolejne lata badacze prowadzili tam badania, a w końcu przystosowali lodowy pałac tak, by mogli go podziwiać również turyści.