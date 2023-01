Konsulat RP w Mediolanie apeluje do turystów. Chodzi o zimowe wyjazdy

Za brak ubezpieczenia grożą surowe kary

Ubezpieczenie jest zatem elementem obowiązkowym podczas uprawiania sportów zimowych we Włoszech. Można je wykupić samodzielnie, niezależnie od ofert proponowanych na stoku. Co zaś grozi za jego brak? Przede wszystkim mandat w wysokości od 100 do 150 euro oraz odebranie skipassu.