Kontrowersyjna pamiątka z Włoch. Ludzie płacą za nią 10 euro

Turyści odwiedzający włoskie miasteczka nad jeziorem Como, zawsze mieli ogromny wybór pamiątek - od magnesów na lodówkę i breloków, przez obrazki, aż po rozmaite kule śnieżne i ozdoby. W ostatnich tygodniach pojawiła się nowa rzecz, która pozwoli gościom zabrać trochę alpejskiego klimatu do domu . I to dosłownie, bo przedmiotem tym jest zamknięte w puszce... "powietrze znad jeziora Como" .

Puszki sprzedawane są przez firmę telekomunikacyjną ItalyComunica i kosztują 10 euro (ponad 43 zł). Każda z nich zawiera ok. 400 ml "czystego powietrza znad najpiękniejszego jeziora świata" – czytamy na stronie internetowej opisującej produkt.

Jednak nie wszyscy są zachwyceni tym powiewem świeżego włoskiego powietrza. Burmistrz Como Alessandro Rapinese powiedział, że nie będzie to jego ulubiony pomysł na pamiątkę dla turystów i wolałby, aby zabierali oni do domu inne przedmioty, takie jak jedwabne szale, z których słynie ten obszar .

- To nowatorski pomysł, ale nie dla każdego – powiedział Rapinese w rozmowie z CNN. - Ale jako burmistrz jednego z najpiękniejszych miast Włoch, muszę przyznać, że rozumiem, że są osoby, które chcą zabrać trochę tutejszego powietrza do domu. Jest to w porządku, o ile zabiorą ze sobą również piękne wspomnienia z tego miejsca.