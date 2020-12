Kontrowersyjne zachowanie podczas obrad rady miasta Kościerzyny. Radny nadawał z... leżaka

Kościerzyna - radny na obradach miasta nadawał z... leżaka

- Takie zachowanie jest nie na miejscu - skomentował dla radia Gdańsk radny Kościerzyny Tomasz Szala. - Gdyby obrady odbywały się w prima aprilis, to można byłoby skomentować, że brakowało tylko drinka z palemką. Myślę, że pan radny naruszył powagę obrad, bo niezależnie od tego, w jakiej formie odbywa się sesja, to jednak są to obrady, podczas których decydujemy o istotnych sprawach dla miasta. Radny Mach mógł pójść do pokoju albo lobby hotelowego i nie byłoby tego problemu.