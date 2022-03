Kopenhaga. Atrakcje i zabytki w baśniowym mieście Andersena

Kopenhaga atrakcje – dawny zamek królewski Christiansborg

Kolejna warta odwiedzenia kopenhaska rezydencja to Christiansborg. Do 1794 r. był on siedzibą duńskich królów, którzy w późniejszym czasie przenieśli się do opisanego wcześniej kompleksu Amalienborg. Dzisiejszy Christiansborg pełni wiele funkcji. To właśnie tu mieszczą się: siedziba jednoizbowego parlamentu Danii, gabinety rządowe, a także interesujące muzea.