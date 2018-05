Korea Północna chce uruchomić nowe połączenia. Decyzję podejmie międzynarodowa komisja

Przedstawiciele Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO) w połowie maja odwiedzą Koreę Północną, by omówić otwarcie nowych korytarzy powietrznych, w tym do Korei Południowej. Z inicjatywą uruchomienia nowych połączeń lotniczych wystąpiły władze w Pjongjangu.

Sprawę otwarcia nowych tras w stolicy Korei Północnej ma omawiać m.in. Arun Mishra, dyrektor oddziału ICAO na Azję i Pacyfik. Mieszczące się w Bangkoku biuro tego oddziału w lutym otrzymało prośbę z kraju Kima o ustanowienie połączenia lotniczego między Pjongjangiem i portem lotniczym Seul-Inczon. Jednak ma to być dopiero początek zmian. Przywódca kraju chciałby, aby nowych tras do końca roku było kilka - m.in. do Tokio, Wietnamu czy Bangkoku.